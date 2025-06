Immer mehr Geflüchtete müssen Schleswig-Holstein wieder verlassen – oft per Abschiebung. In den ersten Monaten 2025 stieg deren Anteil deutlich, während die Zugangszahlen drastisch zurückgingen. Immer mehr Plätze in den Erstaufnahmen stehen leer, das Land plant erste Schließungen. Lesen Sie hier, warum so viele Geflüchtete freiwillig gehen und was das mit Syrien und der Ukraine zu tun hat.