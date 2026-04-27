Daniel M. seit Tagen verschwunden: Wurde seine Leiche in diesem See versenkt?

Mit Spürhunden, Tauchern und Drohnen sucht die Polizei erneut am Krupunder See. Der 35-jährige Daniel M. wird vermisst – der Verdacht auf ein Verbrechen steht im Raum.

Nach dem Verschwinden des 35-Jährigen will die Polizei erneut im Bereich des Krupunder Sees in Halstenbek (Kreis Pinneberg) suchen. Dabei sollen im Laufe des Nachmittags auch Spürhunde, Polizeitaucher sowie Drohnen zum Einsatz kommen, wie die Polizei ankündigte. Neben der Klärung des Aufenthaltsorts sollen weitere Erkenntnisse zum Geschehensablauf gewonnen werden.

Die Ermittlungen hatten zuvor den Verdacht ergeben, dass Daniel M. Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Bei der Suche würden verschiedene Einsatzmittel genutzt, um alle in Betracht kommenden Möglichkeiten umfassend zu prüfen, teilte die Polizei mit. Sie appellierte an die Bürger, den Einsatzbereich während der laufenden Maßnahmen zu meiden und die eingesetzten Kräfte nicht zu behindern.

Polizeieinsatz am Krupunder See: Was ist mit Daniel M. passiert?

Früheren Polizeiangaben zufolge war Daniel M. aus dem Kreis Pinneberg zuletzt am Abend des 15. April in Halstenbek bei Hamburg am Krupunder See gesehen worden. Vor seinem Verschwinden habe er sich mit einer Gruppe gestritten. Möglicherweise sei der Mann gegen seinen Willen weggebracht worden, hieß es von der Polizei.

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Den Angaben zufolge ist der 35-Jährige etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare, einen Kinn- sowie Oberlippenbart und trägt mehrere Tätowierungen. (dpa/mp)