Wütet ein Feuerteufel? Anwohner nach erneutem Hausbrand in Sorge

Im Kreis Steinburg ist am späten Sonntagabend ein Ferienhaus vollständig abgebrannt. Es ist bereits der dritte Brand in dem Ort innerhalb von zwei Monaten – viele Anwohner sind deshalb zunehmend beunruhigt.

Kurz nach 21 Uhr hatten Anwohner ein Feuer im Anbau eines Ferienhauses im Moorweg in Kudensee gemeldet. Als die ersten Feuerwehren eintrafen, stand der hintere Gebäudeteil bereits in Vollbrand, dichter Rauch quoll aus dem Dach des Hauses. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen schnell aus, das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden. Das Feuer zerstörte innerhalb kurzer Zeit den gesamten Dachstuhl.

Heizöltank im Gebäude – Löschzug Gefahrgut im Einsatz

Besonders heikel: In dem Gebäude befand sich auch ein Heizöltank. Deshalb wurde zusätzlich der Löschzug Gefahrgut des Kreises Steinburg zur Einsatzstelle gerufen. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des Windes schwierig und dauerten lange an. In der Nacht rückte schließlich ein Bagger an, um Teile der Brandruine einzureißen. Verletzt wurde niemand.

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Für Unruhe im Ort sorgt, dass es bereits das dritte Feuer in Kudensee innerhalb kurzer Zeit ist. Ende Januar war ein Gebäude komplett niedergebrannt, Mitte März gab es einen Brand im Dach eines Reetdachhauses. Ob die Brände zusammenhängen, ist derzeit unklar. Viele Anwohner berichten, dass sie inzwischen besonders aufmerksam sind und auf fremde Fahrzeuge oder Personen im Ort achten. (mp)