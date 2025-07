Nahe Hamburg: Würste mit Nägeln gespickt! Polizei warnt vor Ködern

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Dienstagabend ein für Tiere gefährlicher Fund gemacht worden. Nahe einem Spielplatz wurden präparierte Wurststücke entdeckt.

Von der Polizei hieß es am Freitag, dass ein Spaziergänger an einem Feldweg nahe dem Spielplatz am Ernst-Baader-Ring ein mit Nägeln versehenes Fleischstück gefunden hätte.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf den Täter

Die Tiere könnten beim Fressen solcher Köder ernsthaft in Gefahr geraten. Die Polizei in Norderstedt sucht Hinweise auf den Täter. Tel. (040) 52806-0.