Mysteriöser Überfall auf Wohnwagen: Schlafender Bewohner schwer verletzt

Am späten Donnerstagabend kam es in Groven im Kreis Dithmarschen zu einem hinterhältigen Überfall auf einen Wohnwagen. Dabei wurde der Bewohner im Schlaf angegriffen und schwer verletzt.

Um 23:30 Uhr am Donnerstagabend schlief der Bewohner eines Wohnanhängers bereits tief und fest, als ihn plötzlich zwei Personen attackierten. Der 27-Jährige, der seinen Wohnwagen auf einem Grundstück in der Straße Wollersum stehen hatte, erlitt bei dem Angriff schwere Kopfverletzungen.

Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch nicht.

Aus dem Wohnwagen wurde nichts geklaut

Die beiden unbekannten Angreifer sind offenbar von dem Tatort geflohen. Obwohl die Polizei über Stunden im Einsatz war und Spuren im Wohnwagen sicherte, konnte sie die Täter vorerst nicht ausfindig machen. Auch über die Hintergründe der Tat tappen die Ermittler noch im Dunkeln. Nach bisherigen Ermittlungen sei ein Raub im Zusammenhang mit der Tat jedoch auszuschließen.

Das könnte Sie auch interessieren: K.o.-Tropfen bei Faschingsparty: Unterkiefer und Augenknochen von Frau gebrochen

Die Polizeistation Lunden führt nun die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte, solle sich unter (04882) 4299890 melden.