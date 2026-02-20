Wohnwagenauflieger kippt um: Mann wird eingeklemmt – und stirbt

Bei einem schweren Unglück ist in Dassendorf ein 65 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Unfall mit einem Wohnwagenauflieger ereignete sich am Freitag in der Straße Katenkoppel auf einem privaten Gelände.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kippte ein Wohnwagenauflieger aus bislang ungeklärter Ursache um und stürzte auf den Mann.

Mann unter Wohnwagenauflieger eingeklemmt – tot

Dabei wurde er unter dem Auflieger eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb, wie die Polizei der MOPO gegenüber sagte. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragisches Unglück: Mann stirbt bei Baumarbeiten nahe Hamburg

Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Zur Klärung der genauen Umstände wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.