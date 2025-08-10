Wohnwagen löst sich während der Fahrt – schwerer Unfall im Norden

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat ein schwerer Unfall am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte und die Polizei gefordert: Auf einer Bundesstraße hatte sich ein Wohnwagen während der Fahrt gelöst und war in den Gegenverkehr gerollt. Dort krachte ein Auto in den Wohnanhänger.

Gegen 12.15 Uhr fuhr nach Polizeiangaben eine Urlauberfamilie auf der B430 aus Richtung Neumünster, als sich kurz vor der Kreuzung zur Parkstraße in Hohenweststedt der Wohnwagen der Familie von ihrem Hyundai löste und in den Gegenverkehr schleuderte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 73-Jähriger mit seiner Frau in einem BMW die Straße aus Richtung Schenefeld und kollidierte frontal mit dem Wohnwagen.

BMW kracht in Wohnwagen

Nach Polizeiangaben zog sich der 73-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ehefrau blieb unverletzt. Zwei Notärztinnen, die den Unfall zufällig beobachtet hatten, leisteten Erste Hilfe.

Wegen des Unfalls musste die B430 einseitig gesperrt werden. Nach Angabe von Einsatzleiter Thorsten Müller sei es für die Besatzungen der Rettungswagen anfangs gefährlich gewesen, weil die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer keine Rücksicht auf die Retter nahmen. Mithilfe eines Abschleppdienstes wurde der beschädigte BMW schließlich per Seilwinde aus dem Wohnwagen gezogen.