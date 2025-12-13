Wohnwagen kracht gegen Mercedes und Leitplanke – Autobahn gesperrt

Ein Verkehrsunfall auf der A23 bei Lägerdorf (Kreis Steinburg) hat am Samstagvormittag für eine Vollsperrung und Stau in Richtung Hamburg gesorgt.

Laut Polizei wollte der Fahrer (26) eines Mercedes Vito einem Wohnwagen-Gespann Platz machen, dessen Fahrer gerade auf dem Beschleunigungsstreifen war und sich in den Verkehr einfädeln wollte.

A23: Fahrzeuge werden abgeschleppt

Beim Spurwechsel sei das Gespann aber vermutlich von einer Böe erfasst worden, der Fahrer habe die Kontrolle verloren – der Wohnwagen krachte zunächst gegen den Vito, dann gegen die Leitplanke. „Die beteiligten Fahrzeuge standen quer zur Fahrbahn“, so ein Polizeisprecher.

Glück im Unglück: Keiner der Beteiligten wurde bei dem Unfall verletzt, auch zwei Hunde blieben unversehrt. Die A23 wurde durch die Polizei voll gesperrt. Die beiden Fahrzeuge und der Wohnwagen wurden abgeschleppt.

Um 12.45 Uhr, rund eine Stunde nach Einsatzbeginn, wurde die Autobahn in Richtung Hamburger wieder von der Polizei freigegeben. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk im Einsatz. (dg)