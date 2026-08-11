Bei einem Brand in Elmshon ist eine 63-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus brachten Rettungskräfte eine 63-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers.

Die Feuerwehr Elmshorn ist am Dienstag um 2.41 Uhr mit dem Stichwort „Feuer, Menschenleben in Gefahr“ in die Lessingstraße alarmiert worden. Dort war es aus noch

ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus zu einem Schwelbrand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gekommen.

Die Bewohnerin befand sich beim Eintreffen der Rettungskräfte noch in der Wohnung. Die gehbehinderte 63-Jährige konnte aus der Wohnung befreit werden. Sie wurde mit

einer Rauchgasintoxikation und Verbrennungen in eine Hamburger Spezialklinik

gebracht. Nach erster Einschätzung schwebt sie in Lebensgefahr.

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Kripo ermittelt zur Brandursache in Elmshorn

Die übrigen Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und nach Abschluss des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren. Als mutmaßlichen Brandherd machte die Feuerwehr ein Sofa aus. Dieses wurde schnell abgelöscht. Die Feuerwehr Elmshorn war mit 28 Kräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Hinzu kamen zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

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Nach Polizeiangaben sind in dem Gebäude 18 Menschen gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf knapp 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa/ kla)



