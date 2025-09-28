Unfall mit Wohnmobil nahe Hamburg – zwei Kinder verletzt

Auf einer Bundesstraße bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, darunter zwei Kinder.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 13.30 Uhr zur Bundesstraße 404 in Höhe der Autobahn A24 gerufen. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw gekommen. Weil man von mehreren Verletzten ausging, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Frau und zwei Kinder nach Unfall in Klinik

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Fahrerin eines Skoda, in dem zwei Kinder saßen, von der A24 abgefahren und wollte auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie das vorfahrtsberechtigte Wohnmobil und kollidierte mit diesem.

Die Autofahrerin und die Kinder wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Glimpflicher kamen die Insassen des Wohnmobils davon, sie erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 404 wurde voll gesperrt.