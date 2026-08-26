Feuer auf der Autobahn: Am Dienstagabend brannte ein Wohnmobil auf der A23 bei Heide. Eine Person wurde dabei verletzt.

Die A23 war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Simon Pfeiffer

Auf der A23 bei Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstagabend ein Wohnmobil während der Fahrt in Brand geraten. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Die Autobahn musste in Richtung Süden für längere Zeit gesperrt werden.

Gegen 19.45 Uhr wurde die Feuerwehr Lohe-Rickelshof alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus.

A23 bis in die Nacht gesperrt

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Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A23 zwischen den Anschlussstellen Heide-West und Heide-Süd in Richtung Süden vollständig gesperrt. Erst gegen 2.15 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Warum das Wohnmobil während der Fahrt in Brand geriet, ist noch unklar. Ein technischer Defekt kann als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (rei)