Auf der B77 wurden am Sonntag drei Fahrzeuge ineinandergeschoben. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Ende eines Staus krachte ein Wohnmobil auf der B77 in zwei weitere Fahrzeuge. Sebastian Iwersen

Verkehrschaos auf der B77: Am Sonntagmittag krachten nahe der Gemeinde Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg drei Fahrzeuge zusammen – mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt.

Der Verkehr staute sich in Richtung Schleswig, als am Stauende ein Wohnmobil in zwei weitere Fahrzeuge krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge ineinandergeschoben, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Zehn Personen sollen durch den Unfall Verletzungen erlitten haben – einige von ihnen wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Rettungswagen waren auch die Freiwillige Feuerwehr Kropp und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Die traurige Badetoten-Bilanz – und der Sommer hat gerade erst begonnen

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B77 auf dem Unfallabschnitt zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Auf den Umleitungen kam es zu langen Staus, da wegen der Ferienzeit besonders viele Autos in Richtung Norden unterwegs waren. (mp)