Auf der A23 ist ein Wohnmobil verunglückt. Die Feuerwehr musste die Insassen aus dem Fahrzeug befreien.

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Unfall auf der A23 zwischen Lägerdorf und Hohenfelde (Kreis Steinburg) gekommen. Zwei Personen waren in ihrem Wohnmobil eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Um kurz vor 14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf zur Absicherung für den Rettungsdienst nach einem Unfall in Richtung Norden alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass der 67-jährige Fahrer und die 68-jährige Beifahrerin in ihrem Wohnmobil eingeschlossen waren.

A23: Unfallursache bislang unklar

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Die Einsatzkräfte entfernten anschließend die Frontscheibe, um die beiden Leichtverletzten zu befreien. Nach Polizeiangaben handelt es sich um Urlauber aus Hessen. Warum die beiden auf der A23 mit etwa 80 bis 90 Stundenkilometern von der rechten Spur abkamen, konnte bisher nicht geklärt werden.

Das Fahrzeug durchfuhr die Böschung und landete auf der Fahrerseite. Für kurze Zeit war die A23 zwischen Hohenfelde und Lägerdorf in Richtung Heide gesperrt, der Verkehr konnte anschließend über die linke Spur abgeleitet werden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Unfallfahrzeug.