Wintereinbruch führt zu mehreren Unfällen bei Hamburg – Polizei mit Appell

Fünf Unfälle auf der A7, Blechschäden und Stau: Glatte Straßen sorgen rund um Neumünster für Probleme. Was die Polizei jetzt rät.

Glatte Straßen haben Autofahrenden im Raum Neumünster am Morgen Probleme bereitet. Derzeit komme es in Neumünster und Umgebung auf den Autobahnen und Bundesstraßen zu diversen Verkehrsunfällen, berichtete die Polizei. „Bisher blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen oder auch nur Blechschäden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Weg zum Einsatz: Unfall mit Polizeiwagen – mehrere Verletzte

Alleine auf der A7 im Bereich Neumünster gab es seit 7.45 Uhr fünf glättebedingte Unfälle in beiden Fahrtrichtungen. Das sorgte am Morgen auf der Autobahn für erhebliche Verkehrsprobleme. Die Polizei appellierte an Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu fahren und ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen. (mp/dpa)