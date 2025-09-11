mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Touristen in St. Peter-Ording am Strand. (Symbolfoto)

Lange Strandspaziergänge und die Weite genießen: Touristen in St. Peter-Ording am Strand. (Symbolfoto) Foto: imago images

  • St. Peter-Ording

paidWill St. Peter-Ording das neue Sylt werden, Frau Tourismus-Chefin?

Der Brandbrief eines MOPO-Lesers schlug hohe Wellen an der Nordsee: St. Peter-Ording, so schrieb der Stammgast, sei inzwischen viel zu teuer geworden für Familien: „St. Peter-Ording schaufelt sich selbst das Grab, und zwar hauptsächlich durch hohe Parkgebühren, Strandgebühren und Kurtaxe“, so sein Fazit, dem zahlreiche Leserbriefschreiber zustimmten. SPO werde ein zweites Sylt, so der Vorwurf. Katharina Schirmbeck, Tourismus-Chefin von St. Peter-Ording erklärt, ob etwas dran ist, an dem Vorwurf.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test