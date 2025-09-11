Der Brandbrief eines MOPO-Lesers schlug hohe Wellen an der Nordsee: St. Peter-Ording, so schrieb der Stammgast, sei inzwischen viel zu teuer geworden für Familien: „St. Peter-Ording schaufelt sich selbst das Grab, und zwar hauptsächlich durch hohe Parkgebühren, Strandgebühren und Kurtaxe“, so sein Fazit, dem zahlreiche Leserbriefschreiber zustimmten. SPO werde ein zweites Sylt, so der Vorwurf. Katharina Schirmbeck, Tourismus-Chefin von St. Peter-Ording erklärt, ob etwas dran ist, an dem Vorwurf.







