Rund 40 Wildschweine wühlen auf dem Lübecker Ehrenfriedhof – und sorgen für Chaos. Wie es nun weitergehen soll.

Wildschweine haben dafür gesorgt, dass der Ehrenfriedhof der Stadt Lübeck aktuell geschlossen ist. Ein Sprecher der Stadt teilte der dpa mit, dass die Schließung bis Mitte Juli geplant sei. Zunächst hatten die „Lübecker Nachrichten” berichtet.

Auf der Anlage sollen sich mehrere Rotten Wildschweine niedergelassen haben. Eine Sprecherin der Stadt berichtete von etwa 40 Tieren. Es seien erhebliche Schäden an den dort aufgestellten Holzkreuzen entstanden. Versuche, die Wildschweine von dem Gelände zu vertreiben, blieben bislang ohne Erfolg. Die Stadt plant jetzt, selbstschließende Tore einzubauen. Das könnte Ende August/Anfang September geschehen.

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Über den bislang entstandenen Schaden gab es keine Angaben. Die Aufnahme soll erfolgen, wenn der Friedhof wieder frei von Wildschweinen ist. (dpa/mp)