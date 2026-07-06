Die Polizei lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem flüchtigen Pkw. (Symbolfoto) dpa / Maximilian Koch

Im Kreis Stormarn kam es am vergangenen Donnerstag zu einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten wollten ein Auto stoppen und kontrollieren, doch der Fahrer gab Gas und versuchte, mit rücksichtsloser Fahrweise zu flüchten.

Wie die Polizei mitteilte, fiel der Besatzung eines Streifenwagens in Reinfeld gegen 23.15 Uhr ein verdächtiger Opel auf. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen und die Insassen kontrollieren wollten, gab der Fahrer jedoch Gas.

Verfolgt von der Polizei versuchte der Opel-Fahrer, mit rücksichtsloser Fahrweise und stark überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Dabei überfuhr er sogar ein Verkehrsschild. Eine während der Verfolgung durchgeführte Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses Ende Juni als gestohlen gemeldet worden war.

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Polizist gibt Warnschuss ab

Die Flucht endete im rund sechs Kilometer entfernten Zarpen. Dort verlor der Flüchtige die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum. Die drei Insassen im Alter von 16 bis 18 Jahren versuchten daraufhin, zu Fuß zu flüchten. Nachdem ein Beamter einen Warnschuss abgegeben hatte, ließen sich eine 18-Jährige und ein 16-Jähriger festnehmen.

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Kurz darauf nahmen die Beamten auch den 18-jährigen Fahrer fest. Im Fahrzeug fanden sie neben verschreibungspflichtigen Medikamenten auch Betäubungsmittel sowie eine größere Menge Bargeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



