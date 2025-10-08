Wilde Verfolgungsjagd bei Hamburg: Polizei stoppt Autofahrer mit Schüssen

Ein Autofahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Erst drastische Mittel können ihn stoppen.

Erst mit Schüssen auf die Reifen seines Wagens konnten Polizisten den betrunkenen Autofahrer am Freitagabend in Wentorf bei Hamburg anhalten. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren, da es Hinweise darauf gab, dass der betrunken war. wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab.

Doch der 40-Jährige sei laut Polizei vor der Kontrolle geflohen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Alkohol im Spiel: Mann wehrt sich gegen Festnahme

In einem Wohngebiet versuchten die Einsatzkräfte, das Fahrzeug anzuhalten. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Zusammenstoß zwischen dem Streifenwagen und dem Auto. Der 40-Jährige sei jedoch weitergefahren – auf die Polizisten zu.

Einer der Beamten schoss daher auf die Reifen des Autos, welches letztlich stoppte. Der Tatverdächtige soll zunächst im Auto geblieben und ein Messer gegriffen haben. Dieses konnten die Polizisten dem Mann abnehmen.

Gegen seine Festnahme leistete er erheblichen Widerstand, wie die Polizei weiter sagte. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein. Dadurch erlitt der Mann leichte Verletzungen.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Anhaltemanöver und der anschließenden Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von 1,68 Promille. (dpa/ee)