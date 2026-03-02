Wild ausgewichen: 21-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer (21) aus Mölln ist in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Er musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall passierte gegen 0.30 Uhr auf der Zarrentiner Straße in Richtung Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg), sagt eine Sprecherin der Polizei. Der Mann wich vermutlich einem Wildtier aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Er wurde laut Polizei zwar nicht in dem Fahrzeug eingeklemmt, musste aber im Krankenhaus behandelt werden. (mp)