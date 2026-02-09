Schon wieder kein Durchkommen! Eis legt Fähre zu Ostseeinsel lahm

Schon wieder Stillstand: Eis stoppt die Hiddensee-Fähre – kaum lief der Betrieb wieder an, sitzen Inselbewohner und Gäste erneut fest. Wie lange bleibt Hiddensee diesmal abgeschnitten?

Kaum ist die Fährverbindung zur Ostsee-Insel Hiddensee nach wochenlangen Einschränkungen wieder angelaufen, wird der Betrieb erneut unterbrochen. Am heutigen Montag fällt der Fährverkehr aufgrund von Eisbildung zwischen Schaprode und der Insel Hiddensee bis auf Weiteres aus, wie die Reederei Hiddensee mitteilte.

Zunächst hieß es, wegen Niedrigwasser können die Abfahrten der Fähre „Vitte“ um 7.30 Uhr ab Vitte sowie um 9 Uhr ab Schaprode nicht stattfinden. Fahrgäste werden gebeten, sich über die Abfahrtszeiten des Linienverkehrs der Reederei Hiddensee zu informieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem Weg nach Hamburg: Notfall auf Kreuzfahrtschiff – Passagierin erblindet!

Der erneute Stopp folgt nur zwei Tage nach der Wiederaufnahme des Verkehrs. Die Insel Hiddensee war in den vergangenen knapp zwei Wochen weitgehend vom Eis eingeschlossen. Nach einem Eisschaden an der Fähre „Vitte“ am 28. Januar hatte die Reederei den Verkehr stark eingeschränkt und zeitweise nur einen Notbetrieb mit dem Eisbrecher aufrechterhalten. Vorrang hatte dabei die Grundversorgung der Insel, touristische Fahrten waren nicht erlaubt. (dpa)