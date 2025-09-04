Wieder Brand in Wohnung im Norden: Feuerwehr macht beunruhigende Entdeckung

In Neumünster ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen – nicht zum ersten Mal. In einer Wohnung machten die Einsatzkräfte eine beunruhigende Entdeckung.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurde gegen 13.55 Uhr der Brand einer Wohnung an der Paul-Böhm-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus den Fenstern. Sofort wurde Großalarm ausgelöst.

Nicht der erste Brand in der Wohnung

Das Feuer war nach 90 Minuten gelöscht, Verletzte gab es zum Glück nicht. In einem der Räume machten die Einsatzkräfte aber eine gefährliche Entdeckung: einen giftigen Frosch, der sichergestellt wurde.

Nach MOPO-Informationen gab es schon in den Wochen zuvor Einsätze an dieser Adresse. Ausgelöst wurden die Brände durch Terrarien, die sich in der Wohnung befanden.