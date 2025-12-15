Heuler am Busbahnhof entdeckt: Wie kam er da denn hin?

Ein Seehund ist aus einem Wasserrad in Flensburg gerettet worden. Wie er dahin kam, ist noch ein Rätsel. Möglicherweise schwamm er durchs Kanalsystem. Für den Heuler gab es ein Happy End.

Die Feuerwehr hat in Flensburg einen kleinen Seehund aus einem Wasserrad am Zentralen Omnibusbahnhof gerettet. Eine Möglichkeit sei, dass sich das Tier in die Förde verirrt habe und dann quasi über das Kanal- und Regenwasser-System bis zu dem Wasserrad des Mühlenstroms geschwommen sei, sagte ein Feuerwehrsprecher. Gemeinsam mit einem Seehundjäger habe man das Tier mit einem Netz fangen können.

Geretteter Heuler in Seehundstation gebracht

Verletzungen habe der Seehund, der es sich auf einer Art Vorsteg bequem gemacht hatte und von einem aufmerksamen Passanten entdeckt wurde, nach erstem Augenschein nicht aufgewiesen.

Zunächst war unklar, ob die Robbe direkt wieder in die Ostsee entlassen werden kann. Vorsorglich wurde das Tier nun zum Aufpäppeln in die Seehundstation nach Friedrichskoog gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. (dpa/mp)