Der russische Zerstörer „Severomorsk“ hat in Sichtweite vor der Insel Fehmarn Position bezogen. Jörg Weber, Bürgermeister der Insel, ist seit mehr als zehn Jahren im Amt. Diese Art der Bedrohung hat er noch nie erlebt, wie er der MOPO erzählt.

„Es ist ein mulmiges Gefühl“, sagt Inselbürgermeister Jörg Weber (59) der MOPO. Er ist seit 2015 im Amt. Dass die Ostseeinsel als strategisch wichtiger Marinestützpunkt es mit einer hohen Frequenz von Kriegsschiffen zu tun hat, ist die eine Sache. Die andere Sache liegt nun vor der Küste.

Fehmarns Bürgermeister spricht von „mulmigem Gefühl“

„Severomorsk“, so heißt das Kriegsschiff, das seit wenigen Tagen in Sichtweite vor der Insel Fehmarn liegt. Es ist auf die Zerstörung von U-Booten spezialisiert. 160 Meter lang und 7400 Tonnen schwer. Anfang Mai ist es aus dem russischen Hafen Baltjisk ausgelaufen und befindet sich seit dem vergangenen Wochenende zwischen Fehmarn und der Lübecker Bucht, mutmaßlich um Schiffe der russischen „Schattenflotte“ zu schützen.