Wichtiges Autobahnkreuz vor den Toren Hamburgs wird 46 Stunden lang gesperrt

Vollsperrung auf der A1: Vom 20. Juni bis zum 22. Juni ist auf dem Autobahnkreuz Bargteheide die Fahrbahn in Richtung Hamburg für 46 Stunden gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Autofahrer sollten für die Fahrt in Richtung Hamburg mehr Zeit einplanen, rät die Autobahn GmbH.

Die Sperrung der A1 in Richtung Hamburg im Kreuz Bargteheide beginnt am 20. Juni um 22 Uhr. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 22. Juni gegen 20 Uhr andauern. In diesem Zeitraum wird am Autobahnkreuz Bargteheide ein neuer Brückenträger eingehoben. Die Kreuzung der A21 mit der A1 wurde 1966 errichtet. Nun sei sie den aktuellen Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen, heißt es von der Autobahn GmbH.

Großräumige Umleitungen sind ausgeschildert. Trotzdem müssen Autofahrer am betroffenen Juni-Wochenende mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Die Autobahn GmbH bittet darum, auf nicht zwingend notwendige Fahrten in der Region zu verzichten. (mp)