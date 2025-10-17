mopo plus logo
„Bus statt Bahn“, heißt es bald für viele Pendler im nördlichen Hamburger Umland.

„Bus statt Bahn“, heißt es bald für viele Pendler im nördlichen Hamburger Umland. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

  • Kaltenkirchen

Wichtig für Pendler: Eine Woche lang Busse statt Bahnen bei der AKN

Geduldsprobe für Pendler aus dem nördlichen Hamburger Umland: Zwischen dem 20. und 27. Oktober 2025 wird auf den AKN-Strecken A1 und A2 gebaut. Wer regelmäßig mit der Bahn in Richtung Hamburg unterwegs ist, sollte in dieser Woche mehr Zeit einplanen – es gibt Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Das Eisenbahnunternehmen AKN erneuert in Kaltenkirchen Süd zwei Weichen und nutzt die Sperrung gleich für weitere Bauarbeiten – unter anderem an der „Viehtrifft“ nahe der Gronaubrücke, an Gleisen in Tanneneck und im Zusammenhang mit der künftigen S-Bahnlinie S5.

Für die Linie A1 heißt das: Zwischen Ulzburg Süd und Eidelstedt fahren ab Montag, 20. Oktober, 4 Uhr bis Montag, 27. Oktober, 2 Uhr keine Züge. Stattdessen setzt die AKN barrierefreie Ersatzbusse ein. Die Haltestellen sind ausgeschildert, eine Fahrradmitnahme ist aber nicht möglich.

AKN: Ersatzverkehr bis Norderstedt Mitte

Auf der Linie A2 zwischen Kaltenkirchen und Kaltenkirchen Süd fahren ab dem 20. Oktober um 20 Uhr ebenfalls keine Züge. Auch hier rollen Ersatzbusse – täglich ab 19 Uhr sogar weiter bis zur Ersatzhaltestelle Norderstedt Mitte. Diese Fahrten enden in der Nacht auf den 27. Oktober.

Wichtig für alle AKN-Fahrgäste, die auf schnelle Anschlüsse hoffen: Der gewohnte Zehn-Minuten-Takt zwischen Norderstedt Mitte und Kaltenkirchen entfällt während der Bauzeit.

Ersatzbusse für Pendler aus dem Hamburger Umland

Für viele Pendler aus Quickborn, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen oder Norderstedt bedeutet das: mehr Umstiege, längere Fahrzeiten und weniger Komfort. Die AKN empfiehlt, sich frühzeitig zu informieren und alternative Routen zu prüfen. (tst)

