Werner-Rennen 2019: Polizei setzt auf ungewöhnliche Maßnahme

Hartenholm -

Vom 28. August bis zum 1. September brettern die Boliden, blubbern die Motoren und qualmen die Auspüffe auf dem Flughafen Hartenholm. Das Werner-Rennen kehrt zurück. Auf das nach Veranstalterangaben größte Motorsportfestival Europas muss sich allerdings auch der Verkehr der Region einstellen. Hier steht, was kommt:

Auf dem Flughafen Hartenholm wird es heiß hergehen. Für alle Freunde des Motorsports wird es hier einiges zu sehen geben: Rennen, Musik und alles rund um Werner. Damit es bei dem Großereignis nicht zum Verkehrsinfarkt kommt, hat die Polizei Bad Segeberg ein Konzept ausgearbeitet, das einen möglichst reibungslosen Ablauf des Verkehrs rund um den Knatter-Contest gewährleisten soll.

Zunächst einmal wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der am Gelände vorbeiführenden B206 herabgesetzt. Auf Höhe des Flughafens darf am Mittwoch für den gesamten Veranstaltungszeitraum nur noch 30 Stundenkilometer gefahren werden.

Werner-Rennen 2019: Auf Höhe Hartenholms nur 30 Stundenkilometer

Weiterhin teilte die Polizei mit, dass sie zwischen dem 26. August und dem zweiten September mobile Verkehrskontrollen durchführen wird.

In Hinsicht auf die Tüftelbegeisterung der Werner-Fans mahnt die Polizei weiterhin an, dass die Park- und Campingflächen des Veranstaltungsgeländes als öffentlicher Verkehrsraum klassifiziert seien und daher nicht zugelassene Fahrzeuge auch dort nicht in Betrieb genommen werden dürfen.

Werner-Rennen 2019: Veranstalter empfehlen weiträumiges Umfahren

Die Veranstalter selbst empfehlen, das Veranstaltungsumfeld zwischen dem dem 26. und dem zweiten weiträumig zu umfahren.