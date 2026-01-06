Großbrand in Werkstatt legt AKN lahm

Dichter Rauch, ein 2000-Liter-Heizöltank in unmittelbarer Nähe der Flammen: Ein Werkstattbrand hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und den Bahnverkehr zwischenzeitig lahmgelegt.

In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ist es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Gegen 12.30 Uhr wurde der Brand einer rund 10 mal 20 Meter großen Werkstatt gemeldet, die kurze Zeit später in voller Ausdehnung in Flammen stand. Besonders brisant: In unmittelbarer Nähe befand sich ein Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von rund 2000 Litern, auf den das Feuer überzugreifen drohte. Die Einsatzkräfte kühlten den Tank deshalb dauerhaft mit Löschwasser, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Wichtige Bahnstrecke wegen Werkstattbrand voll gesperrt

Die Bahnstrecke der AKN wurde im Bereich der Einsatzstelle seit 13.14 Uhr vollständig gesperrt. Grund waren unter anderem Löschschläuche, die über das Gleisbett führen, und die starke Rauchentwicklung. um 14.14 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben, es kommt aber auch noch am späten Nachmittag zu Verspätungen und Zugausfällen.

Gegen 13.25 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Seitdem laufen umfangreiche Nachlöscharbeiten. Insgesamt sind drei Feuerwehren im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. (apa)