Wer klaut denn so etwas? Plötzlich ist das Ortsschild weg – Polizei sucht Zeugen

Plötzlich fehlt der Ortsname: Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in Brickeln im Kreis Dithmarschen ein Ortsschild gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach Informationen der Polizei sollen die Täter in der Straße Lerchenfeld zugeschlagen haben. Dort sollen sie das Ortsschild offenbar fachgerecht demontiert haben. Lediglich die Halterung blieb am Pfahl zurück.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400 Euro. Nun suchen die Beamten Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Burg unter der Telefonnummer (04825) 7799880 entgegen.

Immer wieder stehlen Unbekannte Ortsschilder

Ortsschilder sind immer wieder Ziel von Diebstählen – ob aus Spaß, als Souvenir oder gezielt in Serien. Im Seevetaler Ortsteil Horst im Landkreis Harburg wird das Ortsschild laut Gemeinde rund 20 Mal im Jahr gestohlen. Im April ließ die Bürgermeisterin testweise ein „Claus“-Schild aufstellen – doch auch das entwendeten Unbekannte. Auch im Kreis Pinneberg verschwanden im Jahr 2024 innerhalb weniger Tage gleich mehrere Schilder.

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Für die betroffenen Gemeinden ist das vor allem teuer: Die Kosten für Ersatz und Montage liegen meist im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich. Hinzu kommt das Sicherheitsrisiko: Fehlt ein Ortsschild, ist für Autofahrer oft nicht klar, ob bereits Tempo 50 gilt oder noch außerorts gefahren wird. Gerade an Ortseingängen kann das zu gefährlichen Situationen führen – etwa durch zu hohe Geschwindigkeit oder Missverständnisse im Verkehr. (mp)