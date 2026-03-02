Wer hat Lia gesehen? 14-Jährige vermisst

Seit den Abendstunden des 21. Februar 2026 wird die 14-jährige Lia aus Itzehoe vermisst. Hinweise darauf, wo sich Lia aufhalten könnte, gibt es bislang nicht.

Nach Angaben der Polizei verließ das Mädchen das Elternhaus nach einem Streit – und kehrte seitdem nicht zurück.

Suche nach vermisstem Mädchen: Polizei bittet um Hilfe

Lia M. ist etwa 1,55 Meter groß, schlank und hat blondes, langes, glattes Haar. Vermutlich trägt sie eine schwarze Jacke, eine graue Hose und schwarze Schuhe.

Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem Kind. Wer Lia M. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter (04821) 6020 melden – oder den Notruf 110 wählen. (mp)