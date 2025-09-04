mopo plus logo
Schwerer Unfall

Demolierte Fahrzeuge, eingeklemmte Personen: Einsatzkräfte sind hohen Belastungen ausgesetzt, wie hier bei einem Verkehrsunfall in Oeversee. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Iwersen

paidWenn Retter Hilfe brauchen: „Besonders schlimm ist es, wenn Kinder betroffen sind“

Blut, Trümmer, Schreie – was Feuerwehrleute täglich erleben, lässt viele nicht los. Gut, dass es Menschen wie Jens Braun gibt: Er steht den Einsatzkräften nach belastenden Einsätzen bei – und hilft ihnen, mit dem seelischen Druck umzugehen. Im Interview erzählt er, warum Unfälle auf der Landstraße meist besonders dramatisch sind – und welche Erlebnisse ihm selbst nicht mehr aus dem Kopf gehen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

