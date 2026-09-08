Ein Mercedes zerstört einen Stromkasten und kracht gegen ein Haus. Jetzt prüft das THW die Fassade.

Der schwarze Mercedes krachte erst in einen Stromkasten – und dann in eine Ladenfassade. Marius Röer

Das ging schief: Ein älterer Herr versuchte am Dienstagmittag in der Ahrensburger Innenstadt zu wenden. Dabei krachte er zunächst in einen Stromkasten und anschließend in eine Hausfassade.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei gerufen, nachdem der Mann mit seinem Mercedes einen Stromkasten komplett zerstört hatte und anschließend mit Wucht gegen eine Hausfassade prallte.

Fassade mit Rissen, Läden ohne Strom

Anzeige

Die Fassade hat jetzt diverse Risse. Das Technische Hilfswerk (THW) prüft aktuell, ob Einsturzgefahr besteht und das Gebäude gestützt werden muss. Die Stromversorgung wurde teilweise unterbrochen, sodass mehrere Läden derzeit keinen Strom haben, berichtet ein Reporter vor Ort. Bei einem der Geschäfte handelt es sich demnach um eine Fleischerei, die jetzt versucht, ein Notstromaggregat zu organisieren, um die Ware weiter kühlen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren: Brutaler Silvester-Angriff in der U-Bahn: Mann fast totgeprügelt – Angeklagter erst 16

Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin blieb laut Angaben des Reporters unverletzt.