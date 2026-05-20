Wendemanöver geht schief: Senior kracht mit Auto in Geschäft – mehrere Verletzte

Nach einem Zusammenstoß fährt ein Auto in die Glasfront eines Geschäfts. Vier Menschen werden verletzt, zwei Fahrzeuge sind demoliert.

Vier Verletzte, zwei demolierte Autos und eine zerstörte Schaufensterfront sind das Ergebnis eines missglückten Wendemanövers eines 84-Jährigen in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Mann habe am Dienstagnachmittag mit seinem Auto erst einen anderen Wagen gerammt und sei dann in die Glasfront eines Geschäfts gefahren, so die Polizei.

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Der 84-Jährige und der 21 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Im Geschäft erlitten ein 77-jähriger Mann und eine 39 Jahre alte Frau ebenfalls leichte Verletzungen. (dpa/mp)