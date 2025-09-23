Wende-Manöver endet im Crash – Motorradfahrer (18) schwer verletzt

Eine Autofahrerin will am Montagabend auf einer Landstraße bei Lübeck ihren Wagen wenden. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Motorrad – mit fatalen Folgen für den jungen Fahrer.

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend in Lübeck schwer verletzt worden. Eine 65-Jährige habe ihr Auto gegen 18 Uhr auf einer Landstraße wenden wollen und dabei die Geschwindigkeit des Motorradfahrers unterschätzt, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 18-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Auch ein Sachverständiger war den Angaben zufolge auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor Ort, um den Unfall zu rekonstruieren. (dpa)