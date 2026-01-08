Weltkriegsbombe vor den Toren Hamburgs: Tausende müssen sich in Sicherheit bringen

Tausende Menschen müssen sich am kommenden Sonntag in Wedel in Sicherheit bringen. Der Grund: Eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird entschärft.

In einem Industriegebiet in Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Auf die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe sei man bei der Überprüfung einer Verdachtsfläche gestoßen, teilte die Stadt mit. Sie soll am kommenden Sonntag entschärft werden. In der Umgebung befinden sich auch Kleingartenanlagen und Wohngebiete.

Während der Entschärfung müssten rund 6000 Menschen den Gefahrenbereich im Radius von 1000 Metern rund um den Fundort verlassen, hieß es. Für sie werde eine Unterbringungsmöglichkeit in einer Schule eingerichtet. Der Verkehr soll für die voraussichtlich mehrere Stunden dauernden Arbeiten weiträumig umgeleitet werden. (dpa/mp)