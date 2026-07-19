Ein DHL-Zusteller in Wedel machte am Samstag während seiner Tour einen kleinen gefiederten Freund. Nun sucht er auf Facebook nach dem Besitzer des Wellensittichs.

Ruhig sitzt der Wellensittich auf dem Armaturenbrett des Lieferwagens und pickt an einem Stück Brot. Facebook Screenshot

Ein DHL-Zusteller bekam am Samstag während seiner Tour in Wedel unerwartete Gesellschaft: Ein zutraulicher Wellensittich flog ihm zu und begleitete ihn den restlichen Tag bei seinen Auslieferungen.

Ruhig saß der kleine, blau gefiederte Vogel auf dem Armaturenbrett des Lieferwagens, pickte an einem Stück Brot und schaute aufmerksam durch die Windschutzscheibe, wie ein Video zeigt.

Wellensittich begleitet DHL-Zusteller bei Auslieferungen – Halter gesucht

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„Hallo meine lieben Freunde und Wedeler, die mich seit zehn Jahren als DHL Dennis kennen“, schreibt der Zusteller Dennis dazu in einem Facebook-Post. Am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr sei ihm in der Straße Klintkamp auf Höhe der Hausnummern 1 bis 3 ein Wellensittich zugeflogen. „Ich habe den Wellensittich tagsüber mit auf Zustellung gehabt“, schreibt Dennis. Der Vogel sei handzahm und zutraulich.

Nun hofft Dennis, den Halter des Tieres ausfindig zu machen. „Welche Person oder Familie vermisst seinen Wellensittich? Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Aufruf die Person oder Familie erreichen kann. Bitte melde DICH oder meldet EUCH“, appelliert er. (mp)