Das Haus der Kreisverwaltung in Plön (Archivbild).

Das Haus der Kreisverwaltung in Plön (Archivbild). Foto: Google Streeetview

  • Plön

Weißes Pulver löst Großeinsatz in Kreishaus aus – Evakuierung

Wegen eines verdächtigen Briefes mit weißem Pulver ist die Poststelle des Plöner Kreishauses evakuiert worden. Die Feuerwehr ist vor Ort. Was ist bisher bekannt?

Bei dem Kreishaus handelt es sich um den Sitz der Kreisverwaltung Plön. Nach Eingang des Briefes sei die Poststelle am Vormittag vorsichtshalber evakuiert worden. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Von der Maßnahme seien zwei Mitarbeitende betroffen. Die Feuerwehr sei im Einsatz und der Kampfmittelräumdienst informiert. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. Um was es sich bei dem Pulver handelt, ist noch unklar. (dpa/mp)

