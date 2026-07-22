Ein 22-Jähriger kommt bei einem Motorradunfall auf der Autobahn ums Leben. Der Polizei zufolge war ein Auto beteiligt. Was bisher bekannt ist.

Ein Rettungswagen fährt am Abend mit Blaulicht zu einem Einsatz. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Robert Michael

Ein 22-Jähriger ist bei einem Motorradunfall auf der A215 im Kreis Rendsburg-Eckernförde tödlich verunglückt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war auch ein Auto an dem Unfall bei Blumenthal beteiligt, sagte ein Polizeisprecher.

Der Fahrer oder die Fahrerin könnte demnach den Motorradfahrer beim Ausscheren übersehen haben. Möglicherweise sei der 22-Jährige dann beim Ausweichen gestürzt.

Tödlicher Unfall: Mann starb noch am Unfallort

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Er sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Der genaue Hergang werde noch von einem Gutachter geprüft.

Die Autobahn war in Richtung Kiel etwa drei Stunden lang gesperrt. (dpa/mp)