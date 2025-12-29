Weihnachtsfeier in Ostseeort eskaliert: Polizist schwer verletzt

Bei einer Weihnachtsfeier in Neustadt in Holstein kam es am frühen Freitagmorgen (26. Dezember) zu einer Auseinandersetzung. Zwei Personen wurden verletzt – darunter auch ein Polizist.

Ein alkoholisierter 20-jähriger Mann soll gegen 4 Uhr zwei Blumenkübel vor einer Eventlocation umgestoßen und dabei ein parkendes Auto beschädigt haben. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes alarmierte die Polizei. Der Gast hatte sich zuvor geweigert, seine Personalien anzugeben.

Polizisten brachten Mann zu Boden

Vor Ort verhielt sich der Mann aus Ostholstein unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen der Einsatzkräfte. Zwei Polizisten und ein Sicherheitsmitarbeiter brachten den Mann zu Boden und hielten ihn fest.

Dabei erlitt ein Polizist schwere Beinverletzungen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde von einer bis dahin unbeteiligten Person ins Gesicht geschlagen und am Kopf verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 20-Jährige soll zur Tatzeit stark alkoholisiert gewesen sein. Er wurde im Polizeiauto auf die Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung sowie gegen eine weitere Person wegen des Verdachts der Körperverletzung. (mp)