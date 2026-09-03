Die Reparatur erfordert schweres Gerät. Wie lange die Arbeiten andauern werden, ist noch unklar.

Weichenstörung in Bad Malente-Gremsmühlen. Der Bahnbetreiber erixx Holstein dünnt den Zugverkehr zwischen Kiel und Lübeck vorübergehend aus.

Nach Angaben des Bahnbetreibers braucht es für die Reparatur der betroffenen Weiche schweres Gerät. Wie lange die Arbeiten und die Einschränkungen des Zugverkehrs andauern werden, blieb zunächst unklar.

Einschränkungen im Zugverkehr von erixx Holstein

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Folgende Einschränkungen sind nach Angaben von erixx Holstein zu erwarten:

Die Züge der Linie RE83 entfallen zwischen Kiel Hbf und Lübeck Hbf in beiden Richtungen.

Die Züge der Linie RB84 fahren weiterhin zwischen Kiel und Lübeck. Sie werden mit den nun freien Zügen verstärkt und fahren mit bis zu drei Zugteilen.

Zwischen Lüneburg und Lübeck verkehren die Züge der Linie RE83 regulär.

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„Mit der Verstärkung der RB84 setzen wir jetzt die verfügbaren Züge dort ein, wo sie den meisten Fahrgästen helfen werden“, erklärte ein Unternehmenssprecher von erixx Holstein am Mittwochabend. (dpa)