Streit um gefälschte Fahrkarte eskaliert: Teenager prügeln Busfahrer krankenhausreif

Brutaler Angriff auf einen Busfahrer in Neustadt (Ostholstein): Weil ein 18-Jähriger mit einem mutmaßlich gefälschten Fahrschein erwischt wurde, eskalierte die Situation. Er und sein Bruder gingen auf den Fahrer los – der Mann kam ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 12.35 Uhr am ZOB. Der 18-Jährige war in den Linienbus gestiegen und hatte einen offensichtlich gefälschten Fahrschein vorgezeigt. Als der Busfahrer (36) dies bemerkte und ihn des Busses verweisen wollte, kam es zum Angriff.

Brüder schlagen auf Busfahrer ein

Der 18-Jährige soll dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als sich die Auseinandersetzung nach draußen verlagerte, griff auch sein 16-jähriger Bruder ein und schlug ebenfalls zu. Ein 24-jähriger Fahrgast konnte die Situation beenden und die Angreifer stoppen.

Der Busfahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04561) 6150 entgegen.