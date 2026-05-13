Zu einer „Feierstunde“ anlässlich der Eröffnung des neuen Stadthafens hatte die Stadt Wedel eingeladen. Doch viele Besucher verließen die Veranstaltung enttäuscht: Redner waren kaum zu verstehen. Das hat einen mutmaßlich kriminellen Hintergrund, wie jetzt bekannt wurde.

Was lange währt, wird endlich – eröffnet. Wedels „Stadthafen“, der Schulauer Hafen an der Elbe, ist offiziell fertig. Am 9. Mai haben Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto (CDU) und ihr Vorvorgänger Niels Schmidt (parteilos) feierlich ein rotes Band durchgeschnitten und damit das Ende des rund 35-Millionen-Euro-Projektes erklärt. 20 Jahre nach dem Start des Ideenwettbewerbs „Schulauer Hafen“.