Eine Wattwanderung bei Büsum endet für eine Person dramatisch: Sie bleibt im Schlick stecken und muss per Hubschrauber gerettet werden. Was die Feuerwehr rät.

Mit einem Hubschrauber hat die Feuerwehr bei Büsum einen im Watt feststeckenden Menschen retten müssen Jens Albrecht / FF Büsum

Mit einem Hubschrauber hat die Feuerwehr bei Büsum (Kreis Dithmarschen) einen im Watt feststeckenden Menschen retten müssen. Die Einsatzkräfte seien am Sonntagmittag informiert worden, dass eine Person aus einer vierköpfigen Wandergruppe beim Wattwandern etwa 2,5 Kilometer von der Deichlinie entfernt Watt stecken geblieben sei, teilte die Freiwillige Feuerwehr Büsum in den sozialen Medien mit. Zuvor hatten Medien berichtet.

Vier Feuerwehrleute machten sich den Angaben zufolge daraufhin auf den Weg. Sie konnten durch das weiche Watt allerdings nicht bis zur in Not geratenen Person vordringen. Diese wurde daher mit einem Rettungshubschrauber mittels einer Winde gerettet und an Land geflogen. Die Feuerwehrleute wurden mit einem speziellen Fahrzeug zur Wattrettung zurück ans Ufer gebracht.

Wattwanderungen: Feuerwehr warnt

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Die Feuerwehr warnte in dem Zusammenhang erneut davor, ohne geeignete Ortskenntnisse ins Watt zu gehen. Wattflächen sollten nur mit erfahrenen Wattführern oder hinreichenden eigenen Kenntnissen betreten werden. Zudem sollten die Gezeiten sowie die Beschaffenheit des Wattbodens beachtet werden. (dpa/mp)