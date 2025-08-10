Kurioser Einbruch: Diebe versuchen, Waschbär aus Zoo zu klauen!

Schock für den Westküstenpark in St. Peter-Ording: In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in den Tierpark eingebrochen, anscheinend, um einen Waschbär zu stehlen. Das Tier konnte fliehen, doch der Schock sitzt tief.

Ein großes Loch klafft in dem Drahtzaun des Westküstenparks im Kreis Nordfriesland: In der Nacht auf Donnerstag, den 7. August, waren Unbekannte in den Tierpark eingebrochen. „Die Täter gingen dabei äußerst skrupellos und mit brachialer Gewalt vor“, heißt es in einer Mitteilung des Tierparks. Vermutlich mit einer Kneifzange haben der oder die Täter zunächst den Außendrahtzaun des Parks durchtrennt, bevor sie sich zum Waschbärengehege aufmachten und dort die massive Außentür zur Innenanlage aufbrachen.

Waschbär konnte flüchten

Tierpark Westküstenpark Vermutlich mit einer Kneifzange wurden die Drahtzäune des Geheges aufgebrochen. Vermutlich mit einer Kneifzange wurden die Drahtzäune des Geheges aufgebrochen.

Tierpark Westküstenpark Ein großes Loch klafft in dem Außendrahtzaun des Tierparks. Ein großes Loch klafft in dem Außendrahtzaun des Tierparks.

Doch damit nicht genug: „In der Innenanlage zerstörten sie erneut mit einer Kneifzange den dortigen Drahtzaun – vermutlich, um ein Tier zu entwenden“, so der Westküstenpark. Doch der Waschbär konnte fliehen und sich verstecken, auch die Täter ergriffen daraufhin die Flucht.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Hamburgs Gen Z: Darum ist uns Geld so wichtig

– Block-Prozess: Der tiefe Fall des Star-Anwalts

– Sieben tote Radler: Eine Spurensuche

– Wandsbek: Parks, Burgen, bestes Essen

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Auf diese Schuhe setzen die HSV-Profis & St. Paulis Team als großes Poster

– 20 Seiten Plan7: Pop-Star Ronan Keating kommt in den Stadtpark & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Zwar gehe es dem Tier gut. Aber: „Das Tier wurde extremem Stress ausgesetzt und hatte panische Angst“, so Parkleiter Alexander Ehrhardt. Nur mit gutem Zureden und viel Feingefühl hätten die Tierpfleger den Waschbären wieder einfangen können. „Es hat nicht viel gefehlt, und einer unserer absoluten Publikumslieblinge wäre verschwunden, oder durch den Stress sogar ums Leben gekommen. Wir sind nach wie vor fassungslos, wie jemand zu so einer Tat fähig sein kann“, so Ehrhardt. Für den Westküstenpark dürfte der Schock über den Vorfall besonders tief sitzen, da Unbekannte erst Ende Mai versucht hatten, die Scheibe der Seehundanlage einzuschlagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Friedhof wird zur Todesfalle – Stadt reagiert auf Nabu-Warnung

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Fall. Wer etwas Auffälliges in der Tatzeit beobachtet hat, kann sich per Telefon (04862-2174890) oder per Mail (garding.pst@polizei.landsh.de) melden. (mwi)