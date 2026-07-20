Der ADAC kürte ihn zum schlechtesten Rastplatz Norddeutschlands. Doch stimmt das wirklich?

Der Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ an der A1 in Fahrtrichtung Süd bei Heiligenhafen bietet viele Sitzmöglichkeiten und Mülleimer. Hans-Jörg Meckes

Ein Reporter hat sich den „Ostseeblick-Nord“ bei Heiligenhafen vor Ort angesehen – und entdeckt Müll, alte Ausstattung und eine überraschende Seite.

Mal eben kurz die Beine vertreten, eine Kleinigkeit essen und dann schnell weiter. Das dürfte der klassische Dreischritt sein, den die meisten Autofahrer planen, wenn sie auf den Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ an der A1 bei Heiligenhafen rollen. Nach der Abfahrt parkt es sich auch ganz geschmeidig auf dem rechten Seitenstreifen. Der Schritt zur Sitzgruppe ist kurz, der Biss ins Brötchen schmeckt, und der Blick schweift nach Norden, wo am Horizont Fehmarn grüßt – Idylle pur.

Ostsee-Rastplatz an der A1 ist laut ADAC schlechtester im Norden

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Ausgerechnet dieses Fleckchen Erde soll laut ADAC der schlechteste Rastplatz Norddeutschlands sein? Wir erinnern uns: Mitte 2021 reiste die Politprominenz nach Heiligenhafen, der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wurde sogar digital dazugeschaltet, um hier feierlich „einen der modernsten Rastplätze Deutschlands“ einzuweihen. Doch wie das im Leben oft so ist: Der Segen des Ministers traf damals wohl nur die gegenüberliegende Straßenseite in Fahrtrichtung Süden (Ostseeblick-Süd).

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Das Müll-Mysterium: Wenn der Eimer zum Deko-Objekt wird

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Schon beim Mobiliar wird klar: Hier wurde an Raumschifftechnologie gespart. Die Bänke und Tische wirken im Vergleich zur glänzenden Südseite wie aus dem rustikalen Baumarkt-Katalog. Unbequem ist das nicht – es erfüllt eben seinen Zweck.

Ostsee-Rastplatz hat alte Mülleimer

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Richtig nostalgisch wird es jedoch bei den Mülleimern. Während drüben wahrscheinlich solarbetriebene Hightech-Pressen stehen, glänzen die Eimer im Norden durch ein revolutionäres mechanisches Feature: Man kann den Deckel tatsächlich noch von Hand anheben und wieder schließen.

Die Mülleimer beim Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ an der A1 bei Heiligenhafen machen nicht viel her. Sie erfüllen aber ihren Zweck, und es gibt äußerst viele auf dem Platz. Hans-Jörg Meckes

An der schieren Anzahl dieser Blechkübel liegt es jedenfalls nicht, dass der Rastplatz beim ADAC durchgefallen ist. Die Eimer stehen fast schon im Spalier bereit. Und dennoch fragt man sich beim Blick auf die Grünflächen: Leidet der gemeine deutsche Autobahnreisende unter einer akuten Wurfeinschränkung? Oder ist es der Ostseewind, der die leeren Fast-Food-Tüten, Plastikflaschen und Zigarettenstummel einfach lieber dekorativ im Gras verteilt? Fest steht: Der Müll genießt hier sichtlich mehr Freigang als die Elektromobilität.

E-Ladesäulen an der A1 funktionieren nicht

Wer mit dem E-Auto reist und voller Vorfreude die Ladesäulen ansteuert, erlebt nämlich eine ganz besondere Form der Entschleunigung. Die hypermodernen Stromspender stehen gut gesichert hinter soliden Bauzäunen. Die Säulen wirken wie seltene Exponate in einem Freilichtmuseum. Anschauen ja, Laden nein. Ein herrliches Bild der Ruhe – zumindest für alle, die keinen schwindenden Akkustand auf dem Display haben.

Die E-Ladesäulen auf dem Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ an der A1 bei Heiligenhafen sind von einem Bauzaun umschlossen. Hans-Jörg Meckes

Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ bei Heiligenhafen: Die Toiletten sind intakt

Immerhin: Wer vor lauter Reichweitenangst ins Schwitzen gerät, findet Trost im Toilettenhäuschen. Hier gibt es überraschend wenig zu meckern. Sogar das barrierefreie WC, das beim ADAC-Besuch im März noch verriegelt war, öffnet anstandslos seine Pforten.

Die barrierefreie Toilette auf dem Rastplatz „Ostseeblick-Nord“ war zugänglich und sauber. Hans-Jörg Meckes

Und hier ist sie dann doch noch: die versprochene Moderne! Die Tür schließt mit dem akustischen Nachdruck eines startenden Spaceships. Wer sich danach die Hände waschen will, muss drei Knöpfe bedienen: Wasser, Seife, Orkanföhn. Ein Knopfdruck-Erlebnis, das sich exakt so anfühlt wie auf der anderen, der „preisgekrönten“ Straßenseite.

Fazit: Alles halb so wild auf Norddeutschlands „schlechtestem“ Rastplatz

Draußen nutzt derweil ein Mann die großzügigen Grünflächen, um seinen Hund auszuführen. Dem Vierbeiner ist die ADAC-Note sichtlich schnuppe, solange der Rasen grün ist.

Ist „Ostseeblick-Nord“ also wirklich der schlimmste Ort zwischen Flensburg und Göttingen? Vielleicht für ADAC-Prüfer mit der Lupe. Für den durchschnittlichen Urlauber, der einfach nur mal austreten und die Aussicht genießen will, ist es ein ganz normaler, solider Parkplatz – eben mit etwas viel „Bodendekoration“ und einer Ladestation im Dornröschenschlaf.

Ostsee-Urlauber dürften Rastplatz wohl links liegen lassen

Ohnehin dürfte der Platz für die meisten Urlauber, die gerade Fehmarn oder Heiligenhafen verlassen haben, kaum eine Rolle spielen. Wer gerade erst losgefahren ist, macht schließlich nicht nach fünf Kilometern schon wieder Pause. Der schlechteste Rastplatz des Nordens liegt für die meisten einfach viel zu nah am Startpunkt, um überhaupt wahrgenommen zu werden. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)