Unglaublich: Aus diesem Wrack entkamen zwei Männer lebend

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend im Kreis Steinburg ereignet. Zwei junge Männer überlebten dabei wie durch ein Wunder einen heftigen Aufprall.

Der Unfall passierte auf der B206 bei Mühlenbarbek. Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Fahrer gegen 20 Uhr mit seinem BMW aus Richtung Itzehoe unterwegs. In einer Rechtskurve setzte er zum Überholen an, schätzte die Situation offenbar falsch ein und musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen.

Schwerer Unfall auf B206: Hinterrad reißt ab

Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte mit hoher Geschwindigkeit in ein kleines Waldstück. Dort prallte das Auto seitlich gegen einen Baum. Der Wagen wurde massiv eingedrückt, ein Hinterrad riss sogar aus der Verankerung.

Trotz des schweren Aufpralls überlebten beide Insassen. Der 23-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen, schwebt nach Polizeiangaben jedoch nicht in Lebensgefahr. Sein 21-jähriger Beifahrer aus Kellinghusen kam mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung musste die Bundesstraße 206 mehr als eine Stunde gesperrt werden.