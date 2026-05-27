In einer Umfrage wollte die landeseigene Verkehrsgesellschaft Nah.SH herausfinden, wie zufrieden die Fahrgäste mit dem Nahverkehr sind. Die Wünsche der Kunden sind klar. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Einfachheit sind den Bahnkunden wichtig. Die Bahn strebt daher an, Zugausfälle und Verspätungen zu vermeiden – können die Wünsche der Kunden jedoch tatsächlich erfüllt werden?