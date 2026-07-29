85.000 Fans, ein Dorf mit 2.280 Einwohnern und ein Metallschädel, der Flammen spuckt: Was das Wacken Open Air so besonders macht – und warum es für viele der „Holy Ground” ist.

Das Wacken Open Air (W:O:A) gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit. Hier die wichtigsten Fakten zum Metalfestival:

Streng genommen findet das Festival auf normalen landwirtschaftlichen Nutzflächen statt. Für die Metalfans ist es aber der „Holy Ground” (Heiliger Boden) oder das „Holy Land” (Heiliges Land), wie sie das sogenannte Infield nennen. Das ist der Bereich vor den beiden Hauptbühnen Faster und Harder.

Wie kam es zum Festival?

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„Wir wollten eine Party organisieren für uns und unsere Kumpels”, sagte Festivalgründer Thomas Jensen einmal der Deutschen Presse-Agentur. „Holger Hübner und ich wollten die Bands spielen haben, die Musik machen, die wir lieben. Für ihn und mich ist ein absolutes Geschenk, dass das Festival mit dieser Community so groß geworden ist.”

2020 und 2021 fiel das Wacken Open Air infolge der Corona-Pandemie damals aus. Doch die Veranstalter hatten einen genialen Einfall: 2020 stellten sie als Ersatz für die weltweite Fangemeinde ein Online-Event namens „Wacken World Wide” auf die Beine, bei dem zahlreiche Stars der Szene virtuell auftraten.

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Ein Motto des Festivals ist „Faster Harder Louder” (Schneller, härter, lauter), ein anderes „Rain or shine” (ob Regen oder Sonnenschein) und spielt auf den in der norddeutschen Tiefebene gut möglichen Regen an.

Welche Bands rocken auf der Bühne?

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Fast alle Großen der Metal-Welt haben schon mindestens einmal in Wacken gespielt, darunter Iron Maiden, Judas Priest, die Scorpions, die Böhsen Onkelz, Rammstein, Motörhead, Mötley Crüe, Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Saxon, Amon Amarth oder Korn.

Das Festival soll dabei die Bandbreite der Metal-Musik abbilden, von Death- über Black- und Speed- bis zum Trash-Metal. Auf den neun größeren und kleineren Bühnen spielen nach Angaben der Veranstalter rund 200 Bands. Als Headliner sind dieses Jahr die Bands Def Leppard, Powerwolf und Judas Priest geplant.

Richie Faulkner, der britischen Heavy-Metal Band Judas Priest, steht beim Wacken Open Air auf der Bühne. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Zwischen den beiden Hauptbühnen hängt ein riesiger Metallschädel, der etwa 10 Meter hoch und 12,5 Meter breit ist. Er wiegt rund 2,5 Tonnen. Er ist mit 40 Feueröffnungen ausgestattet, die während der Abendkonzerte Flammen ausstoßen.

Kurios Auftritte gab es aber auch beim Wacken: 2013 stand der deutsche Sänger Heino für ein Lied gemeinsam mit den Musikern der Gruppe Rammstein auf der Bühne. 2024 hatte Peter Maffay einen Gastauftritt. Auch der Komiker Otto war schon dort.

Ein kleines Dorf wird zum Metal-Paradies

In der kleinen Gemeinde Wacken (Kreis Steinburg) in Schleswig-Holstein leben nur 2.280 Menschen. Auch die beiden Festivalväter Jensen und Hübner stammen ebenfalls aus Wacken. Die beiden Veranstalter haben noch immer Anteile am Open Air. Mehrheitsgesellschafter ist mittlerweile jedoch die US-Investmentfirma KKR.

Zur Premiere 1990 im deutlich kleineren Rahmen als heute kamen mitten im Dorf ein paar Bands und 800 Besucher zusammen. Seitdem ist das Festival kontinuierlich gewachsen. 2025 kamen 85.000 Menschen aus der ganzen Welt in das kleine Dorf. Dieses Jahr meldeten die Veranstalter erst eine Woche vor dem Start, dass das Open Air ausverkauft ist. Die Karten kosteten 351 Euro inklusive Buchungsgebühr.

Das Festival beschäftigt nach Veranstalterangaben rund 5.000 Menschen, darunter unter anderem 1.800 Sicherheits-Mitarbeiter und Ordner. Täglich sind zudem rund 800 Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte im Einsatz.

Festival-Sommer: Vom Regen in die Traufe

2023 machten Wassermassen vielen Metalfans einen Strich durch die Rechnung. Erstmals in der Festival-Geschichte verhängten die Veranstalter aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp. Statt der erwarteten 85.000 waren nur 61.000 Fans auf dem Festival. Das sorgte für reichlich Frust.

Gummistiefel sind daher auf dem Festival gefragt. Bei allzu großen Wassermassen hat es in der Vergangenheit auch Schlammschlachten der Fans gegeben – weiße Shirts sollten also lieber daheim bleiben. (dpa/mp)