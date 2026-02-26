Warum jetzt nachts Jets der Luftwaffe über den Norden donnern

Ab kommender Woche donnern Jets der Luftwaffe abends über Schleswig-Holstein. Was hat es mit den Nachtschichten auf sich?

Die Luftwaffe wird von Montag den 2. März bis zum 19. März zu Nachtflügen über Schleswig-Holstein starten. Die Aus- und Weiterbildung bei Dunkelheit sei für die Besatzungen des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 „Immelmann“ in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) notwendig, teilte die Luftwaffe mit.

Um die Einsatzbereitschaft des Verbandes zu gewährleisten und die Belastungen für die Bevölkerung niedrig zu halten, würden Nachtflüge in die dunkle Jahreszeit verlegt. Die notwendige Dunkelheit sei somit früher am Abend gegeben. Geflogen wird den Angaben zufolge jeweils montags bis donnerstags. (dpa/mp)