Das in Kiel gebaute israelische U-Boot „Drakon“ wird durch den Nord-Ostsee-Kanal überführt. Das sorgt für Einschränkungen an Fähren und Brücken.

Das von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel gebaute U-Boot „Drakon“ hat am Dienstagmorgen, 1. September, seine Überführungsfahrt in Richtung Israel angetreten. Gegen 8.30 Uhr schleuste das größte seit dem Zweiten Weltkrieg in Kiel gebaute U-Boot in den Nord-Ostsee-Kanal ein. Die Passage wird aufgrund der hohen sicherheitspolitischen Sensibilität von einem großen Polizeiaufgebot und weitreichenden Sicherheitsmaßnahmen begleitet, die Auswirkungen auf den Verkehr entlang der Wasserstraße haben.

Das Landespolizeiamt bestätigte auf Nachfrage einen größeren Einsatz, der sowohl auf dem Wasser als auch an Land koordiniert wird. Auf dem Kanal begleiten mehrere Polizeiboote den zirka 73 Meter langen Neubau in Richtung Brunsbüttel, darunter auch eines vom Spezialeinsatzkommando der Landespolizei. Vorneweg fährt zudem ein schnelles Schlauchboot, das zwischenzeitlich auch die Einmündung zur Obereider abgesichert hat.

Mehrere Polizeiwagen am Kanalufer

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Entlang der Route werden strategisch wichtige Punkte durch Einsatzkräfte gesichert. So positionierten sich am Vormittag unter anderem mehrere Polizeiwagen auf der Nord- und Südseite der Rendsburger Schwebefähre. Der Wirtschaftsweg auf der Südseite schien für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch an der Fährstelle Nobiskrug ließ sich kurzzeitig ein Polizeibus beobachten.

Das U-Boot „Drakon“ ist mit etwa 73 Metern Länge das größte seit dem Zweiten Weltkrieg in Kiel gebaute U-Boot. Frank Höfer

Das Polizeiaufgebot an den „Brückenterrassen“ in Rendsburg warf Fragen unter den ersten Gästen des Restaurants auf. Der Schiffsbegrüßer kündigte zunächst einen Schleppverband über die Lautsprecheranlage an. Allerdings fuhr die „Drakon“ aus eigener Kraft durch den Kanal. Als das U-Boot gegen 11.30 Uhr die Eisenbahnhochbrücke passierte, wurde die israelische Nationalhymne gespielt. Der Schiffsbegrüßer erklärte den Gästen noch, dass U-Boote im Kanal aufgrund der geringen Wassertiefe nicht tauchen können.

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Die Landespolizei betont, dass es zu temporären Einschränkungen für den zivilen Verkehr am und über dem Kanal kommen kann. Während der Passage des U-Bootes und seiner Begleitschiffe muss mit kurzzeitigen Sperrungen der Kanalbrücken für Fußgänger und Radfahrer gerechnet werden. Der Auto- und Zugverkehr soll nicht betroffen sein.

Nördlich und südlich des Kanals positionierten sich Polizeibusse auf Höhe der Eisenbahnhochbrücke. Aljoscha Leptin

Geduld müssen aber Nutzer der Kanalfähren mitbringen: Hier ist mit längeren Wartezeiten und temporären Ausfällen zu rechnen.

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Mit dem Einlaufen in Brunsbüttel wird das U-Boot den Nord-Ostsee-Kanal voraussichtlich am frühen Abend wieder verlassen, um seine Reise über die Nordsee in Richtung Israel fortzusetzen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)