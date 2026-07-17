In dänischen Gewässern und vor der Küste Schleswig-Holsteins ist wieder ein Wal unterwegs. Was bisher bekannt ist.

Kaum ein Tier berührte in diesem Jahr so viele Deutsche wie der Wal „Timmy“. Jetzt gibt es bei Schleswig-Holstein eine neue Walsichtung.

Vor der schleswig-holsteinischen Küste ist ein großer Wal unterwegs. Das Deutsche Meeresmuseum habe am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr zwei Sichtungsmeldungen vor Heiligenhafen erhalten, sagte eine Sprecherin. „Das Bild- und Videomaterial, das uns vorliegt, ist qualitativ leider so schlecht, dass wir nicht genau sagen können, ob es sich um den Buckelwal handelt, der sich in den letzten Wochen vor Dänemark aufhielt. Die Größe und das allgemeine Erscheinungsbild deuten jedoch darauf hin.“

Vermutlich kranker Wal in der Ostsee unterwegs

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In den vergangenen Wochen war vor der dänischen Ostseeküste erneut ein Buckelwal gesichtet worden, unter anderem vor Aarhus. Zuvor hatte es nach Angaben der dänischen Umweltbehörde unter anderem zwischen Jütland und der Insel Fünen Sichtungen gegeben. Sein Aussehen und sein Verhalten ließen darauf schließen, dass er krank sei. Die Umweltbehörde rief die Menschen dringend dazu auf, Abstand zu dem Wal zu halten.

Im Frühjahr war ein Buckelwal sogar bis in deutsche Gewässer geschwommen und unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit immer wieder gestrandet. Eine private Initiative brachte das „Timmy“ genannte Tier in einer aufwendigen Aktion in einem Transportkahn in die Nordsee und setzte es dort frei. Fachleute kritisierten das als Tierquälerei. Der Wal überlebte nicht. Mitte Mai wurde er tot vor der dänischen Ostseeinsel Anholt entdeckt. (dpa/esk)